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54 минуты назад

CAS: Лето 2021 года побило тысячелетний температурный рекорд

FBM.ruиещё 1

Журнал CAS информирует, что аномально жаркое лето 2021 года побило тысячелетний температурный рекорд. Это установили специалисты из различных научных организаций Соединённых Штатов.

Лето 2021 года побило тысячелетний температурный рекорд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Они провели анализ годичных колец стволов деревьев, измеряя интенсивность синей длины волны, которая отражается от древесины.

При высокой температуре возникают более плотные кольца. Кроме того, они отражают меньше синего света. В рамках работы учёные изучили около 600 старых хвойных деревьев в высокогорных местах национальных лесов и парков Америки летом 2020 и 2021 годов.

Большая часть самых жарких летних сезонов относится к периоду после 2000 года. Вторым самым тёплым периодом, обозначенным годичными кольцами деревьев, стали 1028-1096 годы. Тогда случилось естественное потепление на большей части Земли во время Средневековой климатической аномалии.

Ещё был отмечен заметный жаркий период в период с 1319 по 1307 годы. Но даже в этих периодах температуры были ниже, чем в последние десятилетия.

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