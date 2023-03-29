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43 минуты назад

Apple наконец-то запустила собственную платформу рассрочки Apple Pay Later

Ferra.ruиещё 1

Компания Apple запустила услугу «купи сейчас, заплати потом» — Apple Pay Later.

Apple запустила собственную платформу рассрочки Apple Pay Later
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Её суть заключается в предоставлении пользователям беспроцентного кредита на сумму от 50 до 1000 долларов. Она будет разделена на четыре части, которые будет необходимо погасить в течение шести недель.

Отметим, что сервис, анонсированный во время WWDC 2022, был отложен из-за технических проблем. При этом Apple Pay Later имеет тесную интеграцию с Apple Wallet и позволяет пользователям подавать заявки на займы без влияния на их кредитную историю.

Первоначально «случайно выбранные» пользователи получат приглашения для раннего доступа к услуге, которая пока что доступна только в США. Им предлагалось совершить с помощью Apple Pay Later онлайн-покупки.

Отметим, что подобные системы ранее подвергались критике за потенциальный вред для клиентов, а Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) США выявило риски, включая непоследовательную защиту потребителей, сбор данных и риск накопления долгов.

Наука и техника,Apple,
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