Маск решил договориться с клиникой о совместных испытаниях нейрочипов на людях

Компания Илона Маска Neuralink, которая специализируется на разработке мозговых имплантов, начала переговоры с одним из крупнейших центов нейрохирургии в США о совместных испытаниях на людях.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Neuralink предложила Неврологическому институту Барроу совместные исследования и испытания нейрочипов на людях, чтобы в итоге помочь пациентам с неизлечимыми сейчас болезнями — слепотой и параличом.

В прошлом году Управление по саниторному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило подобную заявку Neuralink ввиду небезопасности мозговых имплантов компании. На текущий момент Neuralink занимается устранением всех недочётов, из-за которых получила отказ.