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14 минут назад

Илон Маск решил договориться с американской клиникой о совместных испытаниях нейрочипов на людях

Ferra.ru

Компания Илона Маска Neuralink, которая специализируется на разработке мозговых имплантов, начала переговоры с одним из крупнейших центов нейрохирургии в США о совместных испытаниях на людях.

Маск решил договориться с клиникой о совместных испытаниях нейрочипов на людях
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Neuralink предложила Неврологическому институту Барроу совместные исследования и испытания нейрочипов на людях, чтобы в итоге помочь пациентам с неизлечимыми сейчас болезнями — слепотой и параличом.

В прошлом году Управление по саниторному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отклонило подобную заявку Neuralink ввиду небезопасности мозговых имплантов компании. На текущий момент Neuralink занимается устранением всех недочётов, из-за которых получила отказ.

Журналистам удалось связаться с Франсиско Понсе, директором Неврологического института Барроу. По его словам, если допускать реальность сотрудничества с Neuralink, то у Центра есть все необходимые наработки для подобных испытаний и колоссальный опыт.

Наука и техника,Илон Маск,
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