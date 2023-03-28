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39 минут назад

В России создали прототип композитного крыла для российско-китайского самолета

Елена Прошина

Гендиректор российской авиастроительной компании «Аэрокомпозит» Анатолий Гайданский рассказал о разработке прототипа композитного крыла для российско-китайского проекта дальнемагистрального самолета CR929. Об этом сообщает ТАСС.

В России создали прототип композитного крыла для российско-китайского самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гайданского, прототип крыла уже закончен и сейчас проходит испытания. Он также отметил, что тестирование крыла будет проводится примерно до середины этого года.

Разработка дальнемагистрального самолета CR929 идёт совместно с китайской компанией CRAIC. Инженерные работы взяла на себя российская сторона, а Китай обеспечит окончательную сборку воздушных судов. Согласно планам, самолёт появится на рынке в 2025-2027 годах – он должен быть представлен в трех версиях, а базовая комплектация рассчитана на 280 пассажиров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о разработке нового сверхзвукового гражданского самолёта.

Наука и техника,Анатолий Гайданский,Денис Мантуров,Аэрокомпозит,Минпромторг,
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