Илон Маск указал на "ограниченный" интеллект Билла Гейтса в области ИИ

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал одного из основателей Microsoft Билла Гейтса — он засомневался в интеллекте миллиардера из-за высказываний про искусственный интеллект. Об этом предприниматель написал в Twitter.

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«Я помню первые личные встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ еще тогда было ограниченным. И с тех пор ничего не поменялось», — отметил он.

Таким образом Маск отреагировал на информацию о том, что основатель Microsoft участвовал во встречах с командой стартапа OpenAI, разработчиков чат-бота ChatGPT.

Согласно официальной информации, Гейтс периодически встречается с командой OpenAI с 2016 года. Сам миллиардер утверждал, что последняя встреча проходила в сентябре 2022 года. Официально бизнесмен не занимает никаких должностей в Microsoft с 2020 года, но мог присутствовать на встрече в качестве внештатного советника корпорации.