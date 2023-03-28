В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
23 минуты назад

Илон Маск указал на "ограниченный" интеллект Билла Гейтса в области ИИ

Газета.Ru

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал одного из основателей Microsoft Билла Гейтса — он засомневался в интеллекте миллиардера из-за высказываний про искусственный интеллект. Об этом предприниматель написал в Twitter.

Илон Маск указал на "ограниченный" интеллект Билла Гейтса в области ИИ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я помню первые личные встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ еще тогда было ограниченным. И с тех пор ничего не поменялось», — отметил он.

Таким образом Маск отреагировал на информацию о том, что основатель Microsoft участвовал во встречах с командой стартапа OpenAI, разработчиков чат-бота ChatGPT.

Согласно официальной информации, Гейтс периодически встречается с командой OpenAI с 2016 года. Сам миллиардер утверждал, что последняя встреча проходила в сентябре 2022 года. Официально бизнесмен не занимает никаких должностей в Microsoft с 2020 года, но мог присутствовать на встрече в качестве внештатного советника корпорации.

Маск стал соучредителем OpenAI, пожертвовав компании $1 млрд в 2015 году. Однако он покинул совет директоров OpenAI в 2018 году и с тех пор критиковал компанию, особенно ее отношения с Microsoft. Компания из Редмонда инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году.

Наука и техника,Илон Маск,Билл Гейтс,SpaceX,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий