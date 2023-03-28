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43 минуты назад

Приложение «Самокат» возобновило работу после сбоя

Вечерняя Москва

Приложение сервиса доставки «Самокат» восстановило работу после недавнего сбоя. Об этом во вторник, 28 марта, сообщили в пресс-службе сервиса.

Приложение «Самокат» возобновило работу после сбоя
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сервис восстановил работу и доступен в штатном режим, — передает сообщение ТАСС.

Днем пользователи сообщили о сбое в работе сервиса доставки. Приложение «Самоката» при попытке его открыть не загружалось, а лишь показывало надпись «Кое-что надо починить». Тогда в пресс-службе компании принесли извинения и пообещали разобраться с неполадкой в кратчайшие сроки.

Утром в субботу, 18 марта, пользователи ресурса «ВКонтакте» пожаловались на проблемы с входом в социальную сеть. В ней не загружались страницы, а раздел «Сообщества» стал временно недоступен.

Похожий случай с сервисами «Яндекса» произошел 6 февраля. Сбой наблюдался в работе практически всех сервисов, в том числе «Музыки», «Кинопоиска» и компонентах для умного дома.

В начале февраля пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». Согласно представленной информации, сбой произошел в нескольких регионах практически одновременно.

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