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59 минут назад

Многоразовая ракета "Корона" сможет выводить груз на орбиту и возвращать обратно

ТАСС

Многоразовая одноступенчатая ракета-носитель "Корона" сможет не только выводить грузы, но и возвращать их на Землю, а также использоваться для дозаправки и ремонта объектов на орбите. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

Многоразовая ракета "Корона" сможет возвращать груз с орбиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что 28 марта в АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" (ГРЦ Макеева, входит в Роскосмос) прошло совещание по научно-исследовательской работе по подтверждению ключевых технологий проекта, в котором принял участие исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко. На совещании были представлены доклады по ключевым конструктивным решениям, проектному облику основных частей ракеты и по планируемым работам по подтверждению технологий их создания на макетах и моделях.

"Основными преимуществами прорабатываемой ракеты-носителя "Корона" являются низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет полной многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты массой, соизмеримой с массой выведения, а также производить дозаправку и ремонт объектов на орбите", - отметили там.

В феврале гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщил во время Демидовских чтений, прошедших в Уральском федеральном университете, что предприятие в этом году приступит к научно-исследовательским работам по созданию "Короны". По его словам, ракета будет иметь предельно низкую стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту, кратность ее применения - до 100 раз.

Наука и техника,Александр Блошенко,Владимир Дегтярь,ГРЦ Макеева,Роскосмос,
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