В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Lenovo представила конкурентов MacBook — свои самые премиальные ноутбуки

Ferra.ru

Lenovo анонсировала новую линейку ноутбуков Slim. Это премиальные потребительские модели, призванные конкурировать с M2 MacBook.

Lenovo представила конкурентов MacBook
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В линейку входят обновлённый 14,5-дюймовый Slim Pro 7 и 14-дюймовый Slim 7i, а также более дорогой Slim Pro 9i в 14,5-дюймовом и 16-дюймовом вариантах.

Slim Pro 9i поставляется с процессорами Intel Core 13-го поколения и графическим процессором Nvidia RTX 4070, а также с дисплеем разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц. Более доступный Slim 7i на базе процессора AMD Ryzen ориентирован на «создателей контента», которым важна многозадачность. Он получил RTX 3050 и экран 3K 120 Гц. Slim 7i будет оснащён встроенной графикой Intel.

Slim Pro 7 и Slim 7i оценили в 1199,99 и 1179,99 доллара соответственно. Их продажи начнутся в США в апреле. Slim Pro 9i поступит в продажу в мае. Цены на 14,5-дюймовые модели начинаются с 1699,99 доллара, а на 16-дюймовые — с 1799,99 доллара.

Наука и техника,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий