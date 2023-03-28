Ученые нашли способ находить планеты из темной материи

Учёные из университета Висконсин-Мэдисон разработали способ обнаружения планет из тёмной материи, если такие вообще существуют. Своё исследование команда физиков опубликовала на сервере препринтов arXiv.

Несмотря на то что само существование планет из тёмной материи ещё не доказано, учёные уже нашли способ, который гипотетически мог бы помочь найти такие космические тела. Согласно исследованию, для этой цели необходимо соединить два метода, которые используются для обнаружения экзопланет.

Первый метод заключается в наблюдении за звездой, вокруг которой вращается экзопланета. Небольшое движение звезды и затемнения в её свечении позволяют учёным рассчитать массу и радиус экзопланеты, так как между ними этими факторами есть взаимосвязь. Потенциальные аномалии в этих наблюдениях могут говорить о том, что исследователи обнаружили планету из тёмной материи – такая экзопланета может иметь свойства, отличные от от обычных экзопланет.

Второй метод позволит исследовать атмосферы экзопланет с помощью спектра света звезды в системе. Когда такой свет проходит рядом с экзопланетой, его часть поглощается атмосферой небесного тела. Изучение этих данных также может указать на наличие планеты из тёмной материи, особенно если в процессе наблюдения учёные обнаружат какую-либо аномалию.

Авторы работы считают, что возможность находить экзопланеты из тёмной материи поможет больше узнать об этом загадочном веществе и установить границы его распространенности.