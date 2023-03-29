Отказ ракеты H3 может серьезно задержать японские научные миссии

Неудача японской ракеты H3 во время ее первого полета в марте может отложить несколько научных миссий, включая две, запланированные к запуску на другой ракете.

Фото: AstroNews AstroNews

Первый полет ракеты H3 7 марта оказался неудачным и не достиг орбиты. В тот день не включился двигатель верхней ступени ракеты. Контроллеры запуска включили систему самоуничтожения, разрушив ракету и ее полезную нагрузку - спутник наблюдения Земли Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3).

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Ни японское космическое агентство JAXA, ни производитель ракеты-носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI) не раскрыли подробностей о расследовании и ходе поиска первопричины. По некоторым данным, причиной стала проблема с электрической системой разгонного блока, которая не позволила двигателю запуститься.

В разгонном блоке H3 используется двигатель LE-5B-3, разработанный MHI и аналогичный двигателю LE-5B, используемому на существующей ракете H-2A. В связи с этим запуск ракеты H-2A также приостановлен, пока продолжается расследование.

Это может задержать предстоящий запуск двух научных миссий, использующих ракету H-2A. Это космический аппарат для рентгеновской астрономии XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) и лунный аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), которые должны были стартовать вместе на ракете H-2A уже в мае.

Дата этого запуска находится под вопросом, сказал Масаки Фудзимото, заместитель директора Института космических наук JAXA, во время дискуссии на мероприятии Недели космической науки Национальных академий 28 марта.

"Возможно, расписание придется сдвинуть, подробности этого я не знаю", - сказал он.

Космический аппарата XRISM - это замена Astro-H, или Hitomi, японской рентгеновской обсерватории, запущенной в 2016 году, которая вышла из строя вскоре после запуска, когда ее вращение вышло из-под контроля. В создании новой рентгеновской обсерватории участвуют НАСА и Европейское космическое агентство.

SLIM - лунный аппарат, предназначенный в первую очередь для демонстрации технологий точной посадки. Космический аппарат будет нести многодиапазонную камеру, которую ученые надеются использовать для изучения состава пород вокруг места посадки.

"Как только мы создадим эти технологии, мы развернем серию посадочных миссий после SLIM, и это будет нашим вкладом в Артемиду", кампанию по исследованию Луны под руководством НАСА, сказал он.

Он сказал, что надеялся услышать "хорошие новости" о статусе запуска XRISM и SLIM на прошлой неделе, но не услышал. "Мне очень жаль, но я не могу быть слишком позитивным в этом вопросе". Сам космический аппарат готов к запуску, добавил он.

Даже если H-2A будет разрешено вернуться к полетам в ближайшем будущем, остается неясным, как долго ракета H3 будет находиться на земле. Это может повлиять на третью миссию ММХ (Исследование марсианских лун). Этот космический аппарат отправится к Марсу для изучения двух его лун - Фобоса и Деймоса. Он соберет образцы с поверхности Фобоса для возвращения на Землю.

В настоящее время запуск MMX запланирован на конец 2024 года в рамках программы H3, следующего возможного окна запуска в серии окон, которые открываются примерно каждые 26 месяцев для полетов на Марс. Фудзимото предположил, что неудача с H3 делает этот график неопределенным.