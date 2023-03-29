Психологи усомнились в связи между уровнем образования и деменцией

Ученые из Ливерпульского Университета выяснили, что вопреки предыдущим исследованиям образование может быть бесполезно для снижения риска деменции и влияет на умственные способности только косвенно, позволяя человеку больше зарабатывать и лучше жить. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

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Ранее исследования показали, что более низкий уровень образования связан с более высоким риском развития деменции. Ученые предполагали, что образование позволяет человеку создать «когнитивный резерв» — своего рода щит против снижения когнитивных функций.

Авторы нового исследования использовали данные почти двух тысяч японцев, которым было от 40 до 79 лет на момент начала исследования. За участниками следили около 25 лет. Их несколько раз тестировали на кристаллизовавшийся интеллект (способность накапливать знания, факты и навыки) и подвижный интеллект (способность рассуждать и гибко мыслить). Ученые обнаружили, что уровень образования не влиял на скорость снижения когнитивных функций ни в одном из тестов.

Ученые предполагают, что результаты могут объясняться тем, что образование связано с несколько более высокими исходными когнитивными способностями. Именно поэтому людям с образованием требуется больше времени, чтобы их умственные способности снизились до порога деменции.

Еще один потенциальный механизм, по мнению ученых, может быть более важен. Ранее было показано, что деменция связана с такими факторами, как ожирение, загрязнение воздуха и травмы головы. Также известно, что люди с более высоким уровнем образования в среднем богаче и поэтому обычно могут позволить себе жить в менее загрязненных районах, лучше питаться и заботиться о своем здоровье.