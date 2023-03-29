Apple выпустила приложение для прослушивания классической музыки

Apple выпустила новое приложение для прослушивания классической музыки под названием Apple Music Classical. Приложение доступно во всем мире, за исключением нескольких стран, таких как Россия, Китай, Турция, Япония, Корея и Тайвань.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

В каталоге приложения содержится более 5 миллионов треков, включая тысячи эксклюзивных альбомов. Все аудиофайлы представлены в формате Hi-Res, что обеспечивает высококачественное звучание с частотой до 192 кГц / 24 бит. Кроме того, некоторые композиции поддерживают пространственное звучание через Dolby Atmos. Пользователи также могут получить доступ к биографиям композиторов и описаниям симфоний, что обогащает их опыт прослушивания классической музыки.