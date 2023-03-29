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59 минут назад

Apple Music Classical: Новое приложение для прослушивания классической музыки с эксклюзивными альбомами и Hi-Res звуком

ITZine.ruиещё 2

Apple выпустила новое приложение для прослушивания классической музыки под названием Apple Music Classical. Приложение доступно во всем мире, за исключением нескольких стран, таких как Россия, Китай, Турция, Япония, Корея и Тайвань.

Apple выпустила приложение для прослушивания классической музыки
Фото: Itzine.ruItzine.ru

В каталоге приложения содержится более 5 миллионов треков, включая тысячи эксклюзивных альбомов. Все аудиофайлы представлены в формате Hi-Res, что обеспечивает высококачественное звучание с частотой до 192 кГц / 24 бит. Кроме того, некоторые композиции поддерживают пространственное звучание через Dolby Atmos. Пользователи также могут получить доступ к биографиям композиторов и описаниям симфоний, что обогащает их опыт прослушивания классической музыки.

Для использования приложения Apple Music Classical необходимо подписаться на индивидуальный, семейный или студенческий тарифы Apple Music или Apple One. Тариф Apple Music Voice Plan не поддерживается. Пока приложение доступно только для устройств с iOS 15.4, и пока что не поддерживается на iPad и macOS. Также нельзя загружать треки для офлайн-прослушивания. Сервис Apple Music Classical является результатом поглощения Primephonic компанией Apple в 2021 году.

Наука и техника,Apple,
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