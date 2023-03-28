В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Депутат Госдумы Кирьянов объяснил, как безопасно использовать нейросети

Газета.Ruиещё 1

При использовании нейросетей нельзя бездумно раскрывать важные персональные данные, заявил в интервью «Ридусу» заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее в сеть утекла личная информация пользователей чат-бота ChatGPT. В свободном доступе оказались имена и фамилии, номера банковских карт, адреса электронной почты, а также платежные адреса.

Депутат Госдумы объяснил, как безопасно использовать нейросети
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Российская власть разрабатывает новые механизмы защиты данных, но надо понимать, что полностью избежать риска утечки личной информации, к сожалению, нельзя. Пользователи должны стараться не раскрывать жизненно важные данные, пользуясь цифровыми сервисами. Особенно это касается новых приложений, которые еще не апробированы. Кроме того, если говорить о ChatGPT, нужно помнить, что это иностранный сервис и мы на него практически не можем влиять», — пояснил Кирьянов.

Он добавил, что чат-бот ChatGPT часто генерирует фейки, отвечая на те или иные запросы пользователей.

Ранее в России создали аналог ChatGPT. Отечественная компания Sistemma запустила свою нейросеть SistemmaGPT, которая уже доступна для тестирования бизнесом.

Наука и техника,Артем Кирьянов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий