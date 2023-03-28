Депутат Госдумы объяснил, как безопасно использовать нейросети

При использовании нейросетей нельзя бездумно раскрывать важные персональные данные, заявил в интервью «Ридусу» заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее в сеть утекла личная информация пользователей чат-бота ChatGPT. В свободном доступе оказались имена и фамилии, номера банковских карт, адреса электронной почты, а также платежные адреса.
«Российская власть разрабатывает новые механизмы защиты данных, но надо понимать, что полностью избежать риска утечки личной информации, к сожалению, нельзя. Пользователи должны стараться не раскрывать жизненно важные данные, пользуясь цифровыми сервисами. Особенно это касается новых приложений, которые еще не апробированы. Кроме того, если говорить о ChatGPT, нужно помнить, что это иностранный сервис и мы на него практически не можем влиять», — пояснил Кирьянов.
Он добавил, что чат-бот ChatGPT часто генерирует фейки, отвечая на те или иные запросы пользователей.
Ранее в России создали аналог ChatGPT. Отечественная компания Sistemma запустила свою нейросеть SistemmaGPT, которая уже доступна для тестирования бизнесом.