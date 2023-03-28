Депутат Госдумы объяснил, как безопасно использовать нейросети

«Российская власть разрабатывает новые механизмы защиты данных, но надо понимать, что полностью избежать риска утечки личной информации, к сожалению, нельзя. Пользователи должны стараться не раскрывать жизненно важные данные, пользуясь цифровыми сервисами. Особенно это касается новых приложений, которые еще не апробированы. Кроме того, если говорить о ChatGPT, нужно помнить, что это иностранный сервис и мы на него практически не можем влиять», — пояснил Кирьянов.