Поврежденный "Союз МС-22" вернулся на Землю

С МКС вернулся беспилотный корабль"Союз МС-22", поврежденный в декабре метеороидом.

Спускаемый аппарат приземлился точно по графику - в 14:45 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Российская космическая техника еще раз доказала свою надежность даже в сложнейшей ситуации.

При возвращении на Землю на высоте примерно 130-140 км космический корабль разделился на три отсека: спускаемый аппарат, который приземлился с так называемыми возвращаемыми грузами, а также бытовой и приборно-агрегатный, которые сгорели в атмосфере.

В бытовой отсек экипаж складировал все ненужное, отработавшее. В общем, на утилизацию. А что вернул в своем "багаже" "Союз МС-22"?

Это 218 кг грузов. На Землю доставлены результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Так, корабль привез аккумулятор скафандра, который разрядился во время выхода космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева в открытый космос в августе прошлого года. С МКС спустили светильники, телекамеры, рукава скафандра "Орлан-МК", противогазы, пробы воды и конденсата. Ученые с нетерпением ждут результатов исследований "Каскад" по выращиванию грибной культуры, эксперимента "Пробиовит" по созданию напитка-пробиотика в космосе и многих других.

Напомним: 15 декабря 2022 года в пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" из-за внешнего пробоя радиатора произошла разгерметизация. Диаметр отверстия на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм. Об этом сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем "Союз МС-22" на МКС. По его словам, с помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности.

"Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования для выяснения причин повреждения радиатора внешней системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", в частности - расчет диаметра повреждения на поверхности приборного отсека корабля "Союз" при столкновении с элементом космического мусора размером до 1 миллиметра на скорости 7000 метров в секунду", - сказал Борисов.

После всестороннего анализа нештатной ситуации было принято решение: поврежденный корабль вернется на Землю без экипажа, только с грузом.

На "Союзе МС-22" в сентябре прошлого года на станцию прилетели россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио. Изначально на этом же корабле 28 марта они должны были и приземлиться.

Теперь экипаж пересядет на другой корабль - "Союз МС-23", который в беспилотном режиме причалил к МКС 26 февраля. Командировка Прокопьева, Петелина и Рубио продлевается почти на полгода. Согласно уточненной программе полета, их приземление должно состояться 27 сентября.

Весной-летом намечаются несколько выходов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Главная задача - завершить интеграцию лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента станции. В частности, модуль дооснастят дополнительным радиационным теплообменником и шлюзовой камерой: их предстоит перенести на "Науку" с малого исследовательского модуля "Рассвет" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA. Управлять роботом с борта МКС будет Андрей Федяев, который, как и Анна Кикина, прибыл недавно на орбиту на американском Grew Dragon.