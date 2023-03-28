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37 минут назад

Определено лучшее Android-приложение сотового оператора в России

Ferra.ru

Агентство Markswebb составило рейтинг Android-приложений сотовых операторов. Аналитики оценивали, насколько полно и удобно приложение помогает абонентам управлять мобильной связью.

Определено лучшее Android-приложение сотового оператора в России
Фото: UnsplashUnsplash

В итоге первое место занял «билайн» с показателем 65,9 балла. Среди его преимуществ назвали контроль трафика и услуг связи, управление номерами близких и связью в роуминге. Второе место отдали «Мегафону» (64,4 балла). У него довольно удобно изменять личные данные. На третьем месте Tele2 (64,2 балла). Это единственный оператор, который позволяет заблокировать и перевыпустить SIM-карту и перейти на eSIM полностью в онлайне.

Весь рейтинг можно увидеть ниже:

Markswebb
Наука и техника,Мегафон,Tele2,
18+
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