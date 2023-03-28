Определено лучшее Android-приложение сотового оператора в России

В итоге первое место занял «билайн» с показателем 65,9 балла. Среди его преимуществ назвали контроль трафика и услуг связи, управление номерами близких и связью в роуминге. Второе место отдали «Мегафону» (64,4 балла). У него довольно удобно изменять личные данные. На третьем месте Tele2 (64,2 балла). Это единственный оператор, который позволяет заблокировать и перевыпустить SIM-карту и перейти на eSIM полностью в онлайне.