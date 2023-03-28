Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, а еще десятки тысяч могут отключить в ближайшее время. Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна» сообщает, причиной стала покупка оборудования по низким ценам у недобросовестных посредников.

При попытке подключения к сети на заблокированных терминалах появляется сообщение, что аккаунт неактивен. В службе поддержки Starlink отмечают, что отключение происходит из-за «признаков мошеннических действий».

По информации издания, причиной стали недобросовестные посредники. Они перепродают украинцам приобретенные по акции, неоплаченные и даже ворованные терминалы. Несмотря на возможность официально приобрести технику, многие все равно обращаются к услугам перекупщиков — это позволяет сэкономить до 30%.

Напомним, что ранее Starlink начал блокировать работу используемых Киевом терминалов на территории новых регионов России, из-за чего Вооруженные силы Украины не могут использовать их для запуска беспилотников в российском тылу. Кроме того, работа блокируется над водой и в случаях, когда приемное устройство движется со скоростью свыше 100 км/ч.