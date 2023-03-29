Взломавший криптоплатформу Euler хакер извинился и вернул $175 млн

Хакер, ответственный за кибератаку на децентрализованную финансовую платформу Euler Finance в середине марта, принёс свои извинения и вернул криптовалюту на сумму 175 млн долларов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Он также пообещал вернуть оставшиеся средства как можно скорее. В качестве причины задержки возврата оставшихся активов неизвестный киберпреступник назвал опасения за их безопасность.

Напомним, что в результате взлома Euler Finance были похищены цифровые активы в DAI, WBTC, ETH и USDC на общую сумму 197 млн долларов.

В ответ на это разработчики платформы предложили вознаграждение в размере 1 млн долларов за поимку хакера и начали общаться с ним посредством транзакций на блокчейне.