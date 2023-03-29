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48 минут назад

Хакер, взломавший криптоплатформу Euler, извинился и вернул 175 млн долларов

Ferra.ruиещё 1

Хакер, ответственный за кибератаку на децентрализованную финансовую платформу Euler Finance в середине марта, принёс свои извинения и вернул криптовалюту на сумму 175 млн долларов.

Взломавший криптоплатформу Euler хакер извинился и вернул $175 млн
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он также пообещал вернуть оставшиеся средства как можно скорее. В качестве причины задержки возврата оставшихся активов неизвестный киберпреступник назвал опасения за их безопасность.

Напомним, что в результате взлома Euler Finance были похищены цифровые активы в DAI, WBTC, ETH и USDC на общую сумму 197 млн долларов.

В ответ на это разработчики платформы предложили вознаграждение в размере 1 млн долларов за поимку хакера и начали общаться с ним посредством транзакций на блокчейне.

Что интересно, киберпреступника уже начали атаковать другие хакеры, в том числе Lazarus Group, которая связана с крупнейшим в истории криптовалютным ограблением — хаком Ronin. Тогда злоумышленникам удалось украсть активы игрового проекта Axie Infinity на сумму 625 млн долларов.

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