Исследование ВШЭ: безработица продлевает жизнь в богатых странах

Российские ученые установили связь между уровнем безработицы и продолжительностью жизни в бедных и богатых странах. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Ожидаемая продолжительность жизни считается одним из наиболее важных показателей развития страны. Интуитивно может показаться, что чем выше процент трудоустроенности населения, тем лучше обстоят дела во всех сферах жизни. Специалисты факультета экономических наук ВШЭ провели исследование и выяснили, что это не совсем так, и что более сильное влияние оказывают другие факторы.

Для анализа ученые использовали данные Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения за 2011–2019 годы. Данные содержат экономические и социально-экономические показатели (ВВП на душу населения, уровень безработицы, плотность населения и т.д.), характеристики системы здравоохранения (расходы на здравоохранение на душу населения, число больничных коек и медработников на 1000 человек). Кроме того, ученые учитывали состояние окружающей среды (выбросы углекислого газа), а также обеспеченность продуктами питания, распространенность табака и потребление алкоголя.