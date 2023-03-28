Исследование ВШЭ: безработица продлевает жизнь в богатых странах

Российские ученые установили связь между уровнем безработицы и продолжительностью жизни в бедных и богатых странах. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.
Ожидаемая продолжительность жизни считается одним из наиболее важных показателей развития страны. Интуитивно может показаться, что чем выше процент трудоустроенности населения, тем лучше обстоят дела во всех сферах жизни. Специалисты факультета экономических наук ВШЭ провели исследование и выяснили, что это не совсем так, и что более сильное влияние оказывают другие факторы.
Для анализа ученые использовали данные Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения за 2011–2019 годы. Данные содержат экономические и социально-экономические показатели (ВВП на душу населения, уровень безработицы, плотность населения и т.д.), характеристики системы здравоохранения (расходы на здравоохранение на душу населения, число больничных коек и медработников на 1000 человек). Кроме того, ученые учитывали состояние окружающей среды (выбросы углекислого газа), а также обеспеченность продуктами питания, распространенность табака и потребление алкоголя.
Оказалось, что чем выше доходы, тем больше средняя продолжительность жизни, причем с дальнейшим ростом доходов этот эффект ослабевает (потому что срок жизни имеет естественный предел). При этом влияние на срок жизни безработицы оказалось неожиданным и контринтуитивным. Так, в бедных странах рост безработицы на 1% укорачивает среднюю продолжительность жизни на 0,23 года, но в случае со странами с доходами выше среднего эффект был противоположным. В них рост безработицы на 1% продлевает жизнь на 0,16 года. Авторы объясняют это тем, что в бедных странах потеря работы часто приводит к значительному ухудшению питания, условий жизни, к недоступности лекарств, а в богатых эти последствия нивелирует развитая система здравоохранения и соцподдержки.