Корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС без экипажа

Корабль «Союз МС-22», у которого в декабре произошла разгерметизация системы терморегулирования, отстыковался от Международной космической станции (МКС) без экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 14:45 мск к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. На борту «Союза МС-22» находятся около 218 кг грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.

При включении двигателей корабля на торможение аппарат сойдет с орбиты. После этого от него отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в атмосфере. Сам «Союз МС-22» выполнит аэробаллистическое торможение, после продолжив замедляться с помощью парашютов. Перед касанием с землей у корабля должны сработать двигатели мягкой посадки.