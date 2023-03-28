Корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС без экипажа

Корабль «Союз МС-22», у которого в декабре произошла разгерметизация системы терморегулирования, отстыковался от Международной космической станции (МКС) без экипажа. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 14:45 мск к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане. На борту «Союза МС-22» находятся около 218 кг грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа и повторного использования.
При включении двигателей корабля на торможение аппарат сойдет с орбиты. После этого от него отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в атмосфере. Сам «Союз МС-22» выполнит аэробаллистическое торможение, после продолжив замедляться с помощью парашютов. Перед касанием с землей у корабля должны сработать двигатели мягкой посадки.
Напомним, что 15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле.