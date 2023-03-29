Названы самые популярные смартфоны 2023 года

В первом квартале 2023 года в России активнее всего покупали смартфоны трех брендов, а наибольшим спросом пользовались модели среднего класса. По-просьбе "Российской газеты" маркетплейс Яндекс Маркет составил список самых покупаемых моделей за первые три месяца этого года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В премиальном сегменте, от 25 тысяч рублей, весь пьедестал заняла компания Apple. В топ-5 самых популярных моделей вошли черные iPhone 11 64 ГБ и iPhone 13 128 ГБ, а также фиолетовые iPhone 14 Pro Max 256 ГБ, iPhone 14 Pro 256 ГБ и iPhone 14 Pro 128 ГБ.

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Такое доминирование Apple объясняется тем, что в России, несмотря на наличие премиальных моделей других брендов, iPhone остается в общественном сознании единственным имиджевым смартфоном. Дополнительным фактором выбора является и то, что это отчасти инвестиционная покупка. Последние модели айфонов меньше конкурентов на Android теряют в цене на вторичном рынке.

Выбор российских покупателей в средней ценовой категории полностью рационален, эксперты дали бы аналогичные рекомендации

Но наибольшим спросом среди российских пользователей пользовались смартфоны средней ценовой категории (до 25 тысяч рублей). Здесь вся пятерка состоит из моделей двух китайских брендов realme и Xiaomi. Это realme 10 8/256 ГБ RU (в черном и белом цветах), черный realme 10 8/128 ГБ RU, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256 ГБ Global и русифицированная версия Xiaomi Redmi Note 10S 6/128 ГБ RU. Примечательно, что оба смартфона Xiaomi - это модели 2021 года, уже снятые с производства.

По мнению главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, выбор российских покупателей в средней ценовой категории полностью рационален, эксперты дали бы аналогичные рекомендации.

Смартфоны realme и Xiaomi также стали и самыми популярными бюджетными моделями стоимостью до пяти тысяч рублей. Чаще всего в первом квартале 2023 года пользователи маркетплейса покупали realme C30 2/32 ГБ RU в черном, голубом и зеленом цветах, и Xiaomi Redmi A1+ 2/32 ГБ RU в черном и голубом исполнении.