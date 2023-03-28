На Украине начали блокировать Starlink

Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как заявил медиа основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец, многие украинские пользователи столкнулись с остановкой работы терминала и сообщением No active account. По словам специалиста, это следствие того, что Украина оказалась в центре международного скандала, связанного с перепродажей оборудования.

Киевский инженер Олег Кутков объяснил, что мошенники приобретают терминал по акции, а затем перепродают его по полной цене. После активации устройства без оплаченной подписки происходит его блокировка по причине совершения мошеннических действий.

«Аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер "левый"», — отметил Кутков.

По словам опрошенных экспертов, ворованное оборудование используют, в том числе, военные, благотворительные фонды и волонтеры. На Украине можно приобрести оборудование официально, но через посредников терминал, как правило, обходятся дешевле.

«В руках мошенников оказались десятки тысяч терминалов, которые, по сути были украдены у компании SpaceX», — подчеркнул Степанец.

По словам эксперта, у Starlink нет сервиса, где по номеру терминала можно было бы проверить его статус.