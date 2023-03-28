Составлена новая карта воды южного полюса Луны

Международная команда ученых составила новую карту воды южного полюса Луны. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в The Planetary Science Journal.

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Работа была реализована в рамках совместного проекта НАСА и Германского центра авиации и космонавтики SOFIA (Стратосферная обсерватория ИК-астрономии). Карта охватывает около четверти видимой с Земли стороны спутника, начиная от отметки 60 градусов широты и до южного полюса. Учитывая большой размер изученной поверхности, специалистам удалось определить, как вода связана с особенностями рельефа Луны.

Авторы сравнили данные, полученные вокруг южного полюса Луны, с относительно сухим регионом вблизи экватора, чтобы увидеть динамику изменения ее количества. Вода была обнаружена в больших концентрациях на затененных сторонах кратеров и гор. Также были определены 13 возможных районов посадки вблизи южного полюса Луны для будущей программы Artemis.

В будущем планируется выявить, откуда может поступать вода, и насколько она древняя. Однако уже удалось выяснить, что на южной стороне спутника содержится гораздо больше воды, чем ранее считалось.