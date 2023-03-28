Китайского ИТ-гиганта заподозрили в создании вредоносного Android-софта

Android-приложения, подписанные третьей по величине китайской компанией сферы электронной коммерции, использовали уязвимость нулевого дня для получения контроля над миллионами мобильных устройств, кражи персональных данных и установки вредоносных программ.

На злонамеренные версии приложения Pinduoduo обратили внимание исследователи из компании Lookout. Эти образцы распространялись через сторонние магазины приложений, а вот в официальном Google Play Store их найти не удалось.

Вредоносные копии Pinduoduo берут в оборот уязвимость под идентификатором CVE-2023-20963. Две недели назад Google выпустила обновления, закрывающие эту дыру.

В случае успешной эксплуатации брешь позволяет повысить права в системе. К сожалению, злоумышленники начали использовать CVE-2023-20963 до того, как Google подготовила патч. Полученные привилегии применялись для загрузки кода с сайта разработчика.

В легитимных целях приложение Pinduoduo используется для связи покупателей и продавцов. В настоящее время программой ежемесячно пользуются около 751 млн человек. Pinduoduo уступает лишь двум другим китайским гигантам — Alibaba и JD.com.

Компания PDD Holdings, занимающаяся разработкой Pinduoduo, отрицает свою связь с вредоносными версиями приложения. Тем не менее Google ранее удалила софт из Play Store.