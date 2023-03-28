В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
41 минуту назад

Китайского ИТ-гиганта подозревают в создании вредоносного Android-софта

Anti-Malware.ru

Android-приложения, подписанные третьей по величине китайской компанией сферы электронной коммерции, использовали уязвимость нулевого дня для получения контроля над миллионами мобильных устройств, кражи персональных данных и установки вредоносных программ.

Китайского ИТ-гиганта заподозрили в создании вредоносного Android-софта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На злонамеренные версии приложения Pinduoduo обратили внимание исследователи из компании Lookout. Эти образцы распространялись через сторонние магазины приложений, а вот в официальном Google Play Store их найти не удалось.

Вредоносные копии Pinduoduo берут в оборот уязвимость под идентификатором CVE-2023-20963. Две недели назад Google выпустила обновления, закрывающие эту дыру.

В случае успешной эксплуатации брешь позволяет повысить права в системе. К сожалению, злоумышленники начали использовать CVE-2023-20963 до того, как Google подготовила патч. Полученные привилегии применялись для загрузки кода с сайта разработчика.

В легитимных целях приложение Pinduoduo используется для связи покупателей и продавцов. В настоящее время программой ежемесячно пользуются около 751 млн человек. Pinduoduo уступает лишь двум другим китайским гигантам — Alibaba и JD.com.

Компания PDD Holdings, занимающаяся разработкой Pinduoduo, отрицает свою связь с вредоносными версиями приложения. Тем не менее Google ранее удалила софт из Play Store.

GitHub-юзер под ником davinci1012 опубликовал разбор злонамеренной активности, скрытой в коде Pinduoduo. Специалист озаглавил свой пост «Бэкдор Pinduoduo». К слову, сейчас пошла тенденция «выявления» вредоносной функциональности в китайских приложениях. Тот же TikTok вызывает много споров, а некоторые даже называют его китайским «троянским конем».

Наука и техника,Alibaba,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий