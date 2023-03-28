Oppo и OnePlus сделали заявление на фоне слухов об уходе с рынка ЕС

Китайские бренды Oppo и OnePlus, принадлежащие холдингу BBK, опубликовали совместное заявление о будущем компаний в Европе в связи со слухами об уходе с рынка ЕС из-за нарушения патентов Nokia. Об этом сообщает портал Android Authority.

Фото: OnePlus OnePlus

«Oppo и OnePlus выражают свою приверженность всем существующим европейским рынкам. У нас был отличный старт в 2023 году с успешными запусками нескольких продуктов в Европе, и у нас есть новые планы по выпуску новых продуктов до конца года. Как и всегда Oppo и OnePlus продолжат предоставлять инновационные устройства и лучший в своем классе сервис для пользователей», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Oppo проиграла два дела по патентным нарушениям, в котором истцом выступала компания Nokia. Это привело к запрету продаж смартфонов Oppo на территории Германии, в связи с чем в Сети появились слухи о том, что компания вместе с дочерним брендом OnePlus покинет рынки Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции.

В Oppo также прокомментировали запрет продажи устройств в Германии — по словам представителя компании, решение суда не повлияло на работу компании в других европейских странах. Отмечается, что несмотря на приостановку продаж в Германии, немецкие пользователи продолжат пользоваться своими устройствами, обращаться в сервисные центры и получать обновления ПО.

Как отмечают профильные журналисты, в заявлениях Oppo и OnePlus нет ясности о планах компаний после 2023 года. Неизвестно, приведет ли патентное разбирательство к окончательному уходу китайского гиганта, который входит в топ-5 мировых производителей, с европейского рынка.