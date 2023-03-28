В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
52 минуты назад

Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик

Lenta.ru

Астрономы обнаружили необычную двойную звездную систему, в которой белый карлик аккрецирует гелий от звезды-компаньона и сжигает его. Существование таких объектов предсказывалось более 30 лет, однако до сих пор они никогда не наблюдались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Система [HP99] 159 была обнаружена благодаря яркому, так называемому сверхмягкому рентгеновскому излучению, которое возникает в результате реакций термоядерного синтеза в перетекшем газе вблизи поверхности белого карлика. Измеренная светимость предполагает, что масса белого карлика растет медленнее, чем считалось возможным ранее.

Белые карлики, аккрецирующие вещество, при превышении предела массы, называемой пределом Чандрасекара, взрываются в виде сверхновой типа Ia. Несколько десятков источников сверхмягкого рентгеновского излучения, в которых белый карлик аккрецирует богатую водородом материю от звезды-донора, были обнаружены и предложены в качестве прародителей сверхновых типа Ia. Однако до сих пор ученые не обнаруживали сверхновые этого типа, которые во время вспышки выдували бы водород.

Около 30 лет назад было предсказано существование белых карликов, которые притягивают к себе не водород, а гелий, и эта разновидность аккреции помогла бы обойти проблему с отсутствием наблюдений водородных выбросов. Предполагается, что система [HP99] 159 способна объяснить происхождение до 30 процентов всех сверхновых типа Ia, которые можно выделить в субпопуляцию Iax.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий