Впервые обнаружен перетягивающий гелий белый карлик

Астрономы обнаружили необычную двойную звездную систему, в которой белый карлик аккрецирует гелий от звезды-компаньона и сжигает его. Существование таких объектов предсказывалось более 30 лет, однако до сих пор они никогда не наблюдались. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Система [HP99] 159 была обнаружена благодаря яркому, так называемому сверхмягкому рентгеновскому излучению, которое возникает в результате реакций термоядерного синтеза в перетекшем газе вблизи поверхности белого карлика. Измеренная светимость предполагает, что масса белого карлика растет медленнее, чем считалось возможным ранее.

Белые карлики, аккрецирующие вещество, при превышении предела массы, называемой пределом Чандрасекара, взрываются в виде сверхновой типа Ia. Несколько десятков источников сверхмягкого рентгеновского излучения, в которых белый карлик аккрецирует богатую водородом материю от звезды-донора, были обнаружены и предложены в качестве прародителей сверхновых типа Ia. Однако до сих пор ученые не обнаруживали сверхновые этого типа, которые во время вспышки выдували бы водород.