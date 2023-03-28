Россиянам рассказали, как выявить слежку на собственном смартфоне

Шпионские программы на смартфоне могут отслеживать местонахождение пользователя, красть личные данные и банковские счета. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктора Гулевича.

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По словам эксперта, явными признаками наличия такой программы являются слишком быстрая разрядка батареи устройства, увеличение расхода мобильного трафика, падение производительности смартфона или его самопроизвольная перезагрузка.

Чтобы выявить подобное ПО, Гулевич рекомендует обращать внимание на неожиданные изменения в настройках устройства. Например, если стартовая поисковая страница в браузере изменилась сама по себе. Кроме того, эксперт отметил, что всплывающие окна или сообщения об ошибках работы устройства также могут свидетельствовать о вирусном ПО.