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1 час назад

Россиянам рассказали, как выявить слежку на собственном смартфоне

Газета.Ru

Шпионские программы на смартфоне могут отслеживать местонахождение пользователя, красть личные данные и банковские счета. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на директора центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктора Гулевича.

Россиянам рассказали, как выявить слежку на собственном смартфоне
Фото: Газета.ruГазета.ru

По словам эксперта, явными признаками наличия такой программы являются слишком быстрая разрядка батареи устройства, увеличение расхода мобильного трафика, падение производительности смартфона или его самопроизвольная перезагрузка.

Чтобы выявить подобное ПО, Гулевич рекомендует обращать внимание на неожиданные изменения в настройках устройства. Например, если стартовая поисковая страница в браузере изменилась сама по себе. Кроме того, эксперт отметил, что всплывающие окна или сообщения об ошибках работы устройства также могут свидетельствовать о вирусном ПО.

Чтобы не допустить появления шпионских программ, нужно загружать и устанавливать приложения только из проверенных источников, официальных магазинов приложений и сайтов компаний. Также рекомендуется использовать мобильный антивирус. Пользователям Android следует также проверить раздел «Специальные возможности» в настройках на предмет выданных разрешений, которые позволяют стороннему ПО «подглядывать» за другими программами, менять настройки по своему усмотрению и выполнять различные функции от имени владельца.

Наука и техника,Виктор Гулевич,
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