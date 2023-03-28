28 марта жители Земли могут наблюдать за парадом планет

Во вторник, 28 марта, россияне смогут наблюдать парад планет - астрономическое явление, при котором планеты Солнечной системы оказываются «на одной прямой» от Солнца, визуально выстроившись в линию, рассказали «Известия».

Фото: NASA.GOV NASA.GOV

Опрошенные «МК» астрономы заявили, что это будет парадом «с натяжкой» - планеты действительно окажутся относительно близко друг к другу, но их разброс составит около 50 градусов.

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Выстраивание планет в линию происходит из-за того, что они движутся вокруг Солнца на разных орбитах. Парад случается, когда они оказываются близко друг к другу по эклиптической долготе. На этот раз в частичном параде примут участие пять планет - Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Явление можно будет наблюдать до 30 марта, но его пик придется на 28 марта.

Лучше всего на небе будут видны Меркурий и Юпитер, чуть хуже - Венера и Марс, а для наблюдения за Ураном потребуется бинокль или телескоп.

Старший редактор журнала Sky & Telescope Рик Финберг в беседе с NPR так описал лучший способ наблюдать планеты: «Дождитесь заката, а затем выйдите и посмотрите в бинокль на ту яркую часть неба, где солнце только что зашло: вы должны увидеть более яркий Юпитер рядом с более тусклым Меркурием».

Он добавил, что Венера, самая яркая из группы, будет высоко в небе, и ее легче обнаружить, а Уран может казаться тусклым. Красноватый Марс будет ярко сиять рядом с Луной.

По словам Финберга, планеты можно будет увидеть из любой точки Земли, но те, кто находятся в северном полушарии, получат лучший обзор.

Эксперт также подчеркнул, что этот парад будет «не совсем настоящим», так как планеты не будут находиться точно на прямой линии с точки зрения Солнца, но все же это хороший шанс увидеть несколько планет одновременно.

Астролог Таша Игошина рассказала «МК», что с древних времен люди наблюдали за парадами планет и использовали их, как и новолуния, для различных ритуалов. Она подчеркнула, что 28 марта имеет для астрологов очень большое значение.

«Это всегда точка бифуркации (смена установившегося режима работы). Это время, когда человек может самостоятельно принять решение изменить свою жизнь. <…> «Я принял решение наладить мир, и не разводиться», к примеру. И даже если в этой области все было плохо, в такие моменты, если вы визуализируете и загадываете желание, ваша мысль может сбыться», - заявила Игошина.

По ее словам, астрологи предупреждают и о неприятной стороне парада планет.