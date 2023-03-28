Часть пользователей Pixel получили новую прошивку досрочно

Часть владельцев Google Pixel получила апрельский патч безопасности Android раньше, чем ожидалось.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Обычно Google выпускает ежемесячные обновления в первый понедельник каждого месяца, поэтому ожидаемая дата выхода апрельского обновления — 3 апреля. Но на скриншоте, который опубликовал один из пользователей Reddit, можно увидеть, что его смартфон уже получил соответствующий апдейт.

Чтобы проверить наличие обновлений на Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, пользователи могут перейти в Настройки > Система > Обновление системы.

PhoneArena