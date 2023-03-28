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1 час назад

Google случайно разослал новую прошивку смартфона Pixel части пользователей досрочно

Ferra.ru

Часть владельцев Google Pixel получила апрельский патч безопасности Android раньше, чем ожидалось.

Часть пользователей Pixel получили новую прошивку досрочно
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обычно Google выпускает ежемесячные обновления в первый понедельник каждого месяца, поэтому ожидаемая дата выхода апрельского обновления — 3 апреля. Но на скриншоте, который опубликовал один из пользователей Reddit, можно увидеть, что его смартфон уже получил соответствующий апдейт.

Чтобы проверить наличие обновлений на Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, пользователи могут перейти в Настройки > Система > Обновление системы.

PhoneArena

Напомним, что в апреле от Google ждут запуска программы Android 14 Beta, которая в настоящее время находится на стадии Developer Preview 2. Финальная версия Android 14 под кодовым названием «Upside Down Cake» может быть выпущена в августе или сентябре.

Наука и техника,Google,
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