Часть пользователей Pixel получили новую прошивку досрочно

Часть владельцев Google Pixel получила апрельский патч безопасности Android раньше, чем ожидалось.
Обычно Google выпускает ежемесячные обновления в первый понедельник каждого месяца, поэтому ожидаемая дата выхода апрельского обновления — 3 апреля. Но на скриншоте, который опубликовал один из пользователей Reddit, можно увидеть, что его смартфон уже получил соответствующий апдейт.
Чтобы проверить наличие обновлений на Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro, пользователи могут перейти в Настройки > Система > Обновление системы.
Напомним, что в апреле от Google ждут запуска программы Android 14 Beta, которая в настоящее время находится на стадии Developer Preview 2. Финальная версия Android 14 под кодовым названием «Upside Down Cake» может быть выпущена в августе или сентябре.