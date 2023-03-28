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Для iPhone выпустили чехлы в стиле популярных тапочек. Их можно будет украшать самостоятельно

Casetify, производитель чехлов для смартфонов, недавно выпустил уникальную серию чехлов для iPhone, напоминающих обувь Crocs.

Для iPhone выпустили чехлы в стиле популярных тапочек
© Ferra.ru

Они также имеют множество отверстий, которые позволяют украшать их при помощи специальных клипсов. Силиконовые чехлы доступны в четырёх цветах: чёрном, лавандовом, кремовом и розовом.

Новинки могут похвастаться достаточно мягкими и гибкими на ощупь материалами, бамперами по углам и приподнятым ободком для защиты экрана. Эти чехлы обеспечивают защиту от падений с высоты до 1,2 м и совместимы с моделями iPhone 14 Pro и Pro Max.

TechCrunch

На старте Casetify предлагает четыре основных набора по пять клипсов в каждом: «коттеджное ядро», «ретро-запад», «завтрак в закусочной» и «мир, любовь, земля». За них попросят по 22 доллара.

Ограниченный набор «Барби» также доступен за 82 доллара. Стоимость чехлов — 52 доллара.

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