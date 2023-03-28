Для iPhone выпустили чехлы в стиле популярных тапочек. Их можно будет украшать самостоятельно
Casetify, производитель чехлов для смартфонов, недавно выпустил уникальную серию чехлов для iPhone, напоминающих обувь Crocs.
Они также имеют множество отверстий, которые позволяют украшать их при помощи специальных клипсов. Силиконовые чехлы доступны в четырёх цветах: чёрном, лавандовом, кремовом и розовом.
Новинки могут похвастаться достаточно мягкими и гибкими на ощупь материалами, бамперами по углам и приподнятым ободком для защиты экрана. Эти чехлы обеспечивают защиту от падений с высоты до 1,2 м и совместимы с моделями iPhone 14 Pro и Pro Max.
На старте Casetify предлагает четыре основных набора по пять клипсов в каждом: «коттеджное ядро», «ретро-запад», «завтрак в закусочной» и «мир, любовь, земля». За них попросят по 22 доллара.
Ограниченный набор «Барби» также доступен за 82 доллара. Стоимость чехлов — 52 доллара.