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33 минуты назад

Пользователей Twitter в апреле начнут ограничивать

Газета.Ru

Рекомендательная вкладка «Для вас» с 15 апреля начнет показывать публикации пользователей с активной подпиской Twitter Blue. Об этом и других изменениях на своей странице в соцсети сообщил ее владелец Илон Маск.

Пользователей Twitter в апреле начнут ограничивать
Фото: Газета.ruГазета.ru

Вместе с тем Маск также добавил, что участвовать в опросах с 15 апреля смогут лишь пользователи с платной подпиской.

По словам бизнесмена, отключение попадания пользователей в рекомендательную вкладку и их участия в опросах — это единственный способ справиться с большим потоком ИИ-ботов, которые заполонили Twitter.

«В противном случае это безнадежно проигрышная битва», — заявил Маск.

Подписка Twitter Blue перезапущена в декабре 2022 года по цене в $8 и $11 в зависимости от платформы. Ее пользователи получают галочку верификации, возможность редактировать публикации и загружать видео в разрешении Full HD.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что компания Илона Маска Neuralink ищет партнера для испытания мозговых имплантов на людях.

Наука и техника,Илон Маск,
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