Компания Маска планирует протестировать нейроимпланты на людях

Компания Илона Маска Neuralink, производящая нейрокомпьютерные интефейсы, готовится тестировать мозговые импланты на людях, сообщает агентство Reuters. Сейчас она подыскивает партнёра и ведёт переговоры с Неврологическим институтом Барроу при больнице и медицинском центре имени Святого Иосифа. Это крупнейший центр по лечению и исследованию неврологических заболеваний в мире, он находится в Финиксе, штат Аризона.

Франсиско Понсе, директор Центра нейромодуляции и нейрохирургии Барроу, отметил, что для проведения исследований институт стал бы хорошей площадкой. Именно здесь учёные впервые импланировали устройство для глубокой стимуляции мозга пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, эпилепсией и другими заболеваниями.

Однако приступить к экспериментам Neuralink сможет, лишь получив одобрение регулирующих органов. В начале 2022 года компания также заявляла об испытаниях, но не получила разрешения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA).

В 2022 году власти США начали расследование в отношении Neuralink из-за жестоких экспериментов над животными. Были обнаружены документы, которые подтверждают, что тестирования проводились в спешке, «причиняя лишние страдания и даже смерть подопытным животным». С 2018 года во время экспериментов погибли около 1,5 тыс. животных, включая более 280 овец, свиней и обезьян, сообщало Reuters.

В феврале 2022 года Neuralink признала, что во время испытаний с чипами погибли обезьяны, но опровергла обвинения в жестоком обращении с животными, выдвинутые группой активистов.