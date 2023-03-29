Microsoft хочет выпустить Windows с возможностью гибкой настройки

Компания Microsoft работает над модульной операционной системой на базе Windows — об этом со ссылкой на свои источники пишет Windows Central.

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Утверждается, что ОС получила кодовое название CorePC. Такую версию Windows можно будет гибко настраивать под определённые задачи ещё до установки (например, включить поддержку устаревших Win32-приложений).

Модульная система будет устанавливаться на несколько разделов на жёстком диске (как, например, Android), что повысит скорость обновлений и безопасность самой ОС.