В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
28 минут назад

Microsoft хочет выпустить версию Windows с возможностью гибкой настройки — СМИ

Чемпионат.comиещё 1

Компания Microsoft работает над модульной операционной системой на базе Windows — об этом со ссылкой на свои источники пишет Windows Central.

Microsoft хочет выпустить Windows с возможностью гибкой настройки
Фото: MicrosoftMicrosoft

Утверждается, что ОС получила кодовое название CorePC. Такую версию Windows можно будет гибко настраивать под определённые задачи ещё до установки (например, включить поддержку устаревших Win32-приложений).

Модульная система будет устанавливаться на несколько разделов на жёстком диске (как, например, Android), что повысит скорость обновлений и безопасность самой ОС.

Сейчас разработчики экспериментируют с CorePC: к примеру, отдельный её вариант работает с функциями искусственного интеллекта. Представить её Microsoft планируют в 2024 году вместе с Windows 12 — системы будут поддерживаться параллельно.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий