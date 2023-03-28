В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
30 минут назад

Стеклянные шарики, заполненные водой, обнаружили на Луне

Мир24иещё 2

Ученые из Китая нашли воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые ранее космический зонд «Чанъэ-5» собрал на поверхности Луны, пишет портал SciTechDaily.

На Луне обнаружены заполненные водой стеклянные шарики
Фото: Мир 24Мир 24

С помощью микроскопов и спектроскопов для анализа стеклянных шариков специалисты обнаружили, что они содержат воду с изотопами водорода. Ранее были проведены исследования, показавшие, что шарики могут содержать кислород, поэтому исследователи подозревают, что водород в сочетании с этим элементом образует воду.

Анализ воды также говорит о том, что данная жидкость возникла благодаря солнечному ветру. Этот поток солнечных частиц попадает на поверхность, когда естественный спутник Земли подвергается воздействию звезды. А так как на Луну постоянно падают метеориты, это означает, что шарики должны быть разбросаны по всей лунной поверхности. Они впитывают воду как губки. Ученые считают, что в находках может храниться около 300 миллиардов тонн воды. Это сопоставимо с количеством льда на Луне в затененных кратерах вблизи лунных полюсов – их можно нагреть на месте и добыть часть воды. В результате следующие миссии на Луну могут быть устойчивее и долгосрочнее, чем это изначально подразумевалось.

Ранее американская компания Axiom Space представила прототип нового скафандра для высадки астронавтов на Луну.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий