На Луне обнаружены заполненные водой стеклянные шарики

С помощью микроскопов и спектроскопов для анализа стеклянных шариков специалисты обнаружили, что они содержат воду с изотопами водорода. Ранее были проведены исследования, показавшие, что шарики могут содержать кислород, поэтому исследователи подозревают, что водород в сочетании с этим элементом образует воду.

Анализ воды также говорит о том, что данная жидкость возникла благодаря солнечному ветру. Этот поток солнечных частиц попадает на поверхность, когда естественный спутник Земли подвергается воздействию звезды. А так как на Луну постоянно падают метеориты, это означает, что шарики должны быть разбросаны по всей лунной поверхности. Они впитывают воду как губки. Ученые считают, что в находках может храниться около 300 миллиардов тонн воды. Это сопоставимо с количеством льда на Луне в затененных кратерах вблизи лунных полюсов – их можно нагреть на месте и добыть часть воды. В результате следующие миссии на Луну могут быть устойчивее и долгосрочнее, чем это изначально подразумевалось.