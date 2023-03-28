В России начали изучать НЛО

Российские ученые из Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН запустили научную программу с целью изучения неопознанных летающих объектов, говорится в сообщении учреждения в социальных сетях.

Институт призывает очевидцев необычных объектов или явлений на небе присылать фото- или видеоматериалы на специальный адрес электронной почты. Специалисты попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

«Будем разбираться вместе», – подчеркивается в релизе.