В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
21 минуту назад

Научную программу по изучению НЛО запустили в России

Мир24

Российские ученые из Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН запустили научную программу с целью изучения неопознанных летающих объектов, говорится в сообщении учреждения в социальных сетях.

В России начали изучать НЛО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Институт призывает очевидцев необычных объектов или явлений на небе присылать фото- или видеоматериалы на специальный адрес электронной почты. Специалисты попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

«Будем разбираться вместе», – подчеркивается в релизе.

В январе сообщалось, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) разрабатывают специальный телескоп, который поможет найти инопланетян.

Пентагон отказался публиковать видео с тремя НЛО

Наука и техника,NASA,РАН,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий