«Русская медиагруппа» запустила радиостанцию, созданную нейросетью

«Русская Медиагруппа» запустила онлайн-станцию Neuro Flow, контент для которой создаётся нейросетью Mubert. Она уже написала около 200 треков и продолжит создавать композиции, анализируя предпочтения слушателей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора холдинга Дмитрия Медникова.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Инвестиции в проект составили до 10 млн руб. Музыкальный формат станции — танцевальный хаус. Целевая аудитория — россияне в возрасте 18 34 лет, из них около 60% - мужчины, 40% - женщины. Для прослушивания радиостанция будет доступна на сайте и YouTube-канале станции DFM.

Источником монетизации Neuro Flow будет реклама. Инвентарь станет доступен для рекламодателей сразу после запуска станции, пообещал Медников.

По мнению экспертов, инвентарь может быть интересен для рекламодателей, которые ориентируются на молодежную аудиторию, именно она является наиболее платежеспособной и активно интересуется технологическими новинками. Среди категорий товаров, которые могли бы заинтересоваться размещением, — бренды чипсов, газированных напитков, фастфуда.