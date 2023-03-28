В России обсуждают внедрение отечественной системы eSIM

Создание отечественной платформы, обслуживающей виртуальные сим-карты (eSIM), обсуждают в Минцифры, НИИ Радио и ФСБ, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минцифры.

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По информации издания, на территории НИИ Радио развернут пилотную зону с отечественным программно-аппаратным комплексом, к которому смогут подключиться операторы для тестирования инфраструктуры в работе eSIM. В Минцифры "Известиям" не уточнили функционал и сроки развертывания этой платформы.

В НИИ Радио пояснили изданию, что пилотная зона создается с целью выбора оптимальной архитектуры и состава элементов российской экоcистемы виртуальных сим-карт.

"На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т.д.). В него могут быть встроены либо наши чипы eSIM, либо зарубежные, которые соответствуют нашей спецификации по информационной безопасности", - подчеркнули в НИИ Радио.

Знакомый с ситуацией источник на рынке связи рассказал "Известиям", что российская система позволит загружать в смартфоны профили операторов, благодаря чему будет происходить подключение новых eSIM к сотовым сетям. Сейчас для этого используется зарубежное ПО, и под давлением санкций разработчики могут отозвать сертификаты на него, вследствие чего будет невозможно загружать в смартфоны профили eSIM.