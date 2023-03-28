Назван самый популярный смартфон в Китае

Смартфон iPhone 13 был назван самым популярным телефоном в Китае в 2022 году. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Согласно отчету агентства Counterpoint Research, базовая модель 2021 года возглавила список самых популярных смартфонов, продаваемых в Китае в 2022 году. Доля iPhone 13 составила 6,6 процента, в 2021 году аппарат имел долю 2,2 процента.

На второй позиции с долей 2,2 процента оказался премиальный флагман iPhone 13 Pro Max, на третьей — iPhone 13 Pro. Последний аппарат получил долю 1,9 процента. На остальных позициях топ-10 разместились девайсы местных производителей — Honor X30, Oppo A56, Honor Play 30 Plus, Vivo Y33s, Honor 60, Vivo Y76s и Honor Play 20.

Аналитики подчеркнули, что устройства от Apple не только заняли первые три позиции в рейтинге, но и получили совокупную долю рынка 10 процентов. По оценкам специалистов, актуальные данные позволяют судить о том, что премиальные смартфоны все еще пользуются спросом в регионе.

«Китайский рынок смартфонов является важным для Apple, и кажется, что компания преуспела по сравнению со своими конкурентами на этой территории», — подытожили журналисты.