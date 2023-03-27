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11 минут назад

В Польше рекомендовали запретить на телефонах чиновников TikTok

Елена Прошина

Совет по цифровым технологиям Польши распространил рекомендацию о запрете китайского приложения для коротких видео TikTok к использованию на служебных телефонах чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

В Польше рекомендовали запретить на телефонах чиновников TikTok
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В совете также подчеркнули, что уже многие страны приняли подобное решение.

«Совет по цифровым технологиям выражает положительное мнение о требовании удалить китайское приложение TikTok чиновниками и работниками госадминистрации с их служебных телефонов», – говорится в сообщении.

Как считают в совете, технологические компании из Китая могут помогать разведслужбам КНР в сборе данных пользователей. Кроме того, в совете призвали проверить важные системы на предмет использования китайских технологий.

Ранее администрация президента США заявила, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности страны.

Наука и техника,Администрация США,
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