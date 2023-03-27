Телескоп James Webb измерил температуру каменистой экзопланеты

TRAPPIST-1 — это система ультрахолодного красного карлика, расположенная в 40 световых годах от Земли. В ней есть семь каменистых планет, все они вращаются на очень низких орбитах (в пределах орбиты Меркурия), но из-за тусклой звезды получают столько же энергии, сколько планеты земной группы. TRAPPIST-1 b, самая внутренняя планета, имеет орбитальное расстояние примерно в одну сотую расстояния между Землей и Солнцем и получает примерно в четыре раза больше энергии, чем Земля. Авторы применили фотометрию вторичного затмения, чтобы определить характеристики собственного излучения планеты. Иными словами, они измерили, насколько уменьшилась яркость системы, когда планета зашла за нее и пропала из виду.