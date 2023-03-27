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49 минут назад

Телескоп James Webb измерил температуру каменистой экзопланеты

Газета.Ru

Астрономы провели измерение температуры каменистой экзопланеты TRAPPIST-1 b с помощью телескопа James Webb. Об этом сообщает Космический центр имени Годдарда.

Телескоп James Webb измерил температуру каменистой экзопланеты
Фото: NASANASA

Орбитальная обсерватория James Webb работает в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволяет улавливать тепловое излучение умеренно теплых тел (не нагретых до звездных температур) и исследовать их.

TRAPPIST-1 — это система ультрахолодного красного карлика, расположенная в 40 световых годах от Земли. В ней есть семь каменистых планет, все они вращаются на очень низких орбитах (в пределах орбиты Меркурия), но из-за тусклой звезды получают столько же энергии, сколько планеты земной группы. TRAPPIST-1 b, самая внутренняя планета, имеет орбитальное расстояние примерно в одну сотую расстояния между Землей и Солнцем и получает примерно в четыре раза больше энергии, чем Земля. Авторы применили фотометрию вторичного затмения, чтобы определить характеристики собственного излучения планеты. Иными словами, они измерили, насколько уменьшилась яркость системы, когда планета зашла за нее и пропала из виду.

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В результате выяснилось, что ее температура примерно равна 225 градусам на дневной стороне, а атмосфера скорее всего отсутствует.

«Эти наблюдения в полной мере используют возможности Webb в среднем инфракрасном диапазоне, — сказал астрофизик Томас Грин. — Ни один из предыдущих телескопов не обладал такой чувствительностью, чтобы измерять настолько тусклое ИК-излучение среднего диапазона».

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