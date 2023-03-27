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32 минуты назад

Институт прикладной математики РАН запустил программу по изучению НЛО

Газета.Ru

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН запустил научную программу для изучения неопознанных летающих объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ИПМ.

Институт прикладной математики РАН запустил программу по изучению НЛО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении института содержится призыв к очевидцам необычных объектов или явлений на небе присылать фото или видео на адрес электронной почты, принимающей материалы в рамках научной программы.

В ИПМ также попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

«Будем разбираться вместе», — сказано в сообщении.

В начале марта в небе над Выборгом был замечен неопознанный летающий объект, который двигался в направлении Санкт-Петербурга. По данным источника Telegram-канала Shot, поздним вечером 1 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали некую «воздушную цель», движущуюся со скоростью 200 км/ч на высоте 7000 метров.

В конце февраля издание Politico писало, что американские военные стали все больше заявлять об угрозе реальных неопознанных летающих объектов, которые не связаны со шпионскими воздушными шарами. По информации военнослужащих США, в воздушном пространстве страны регулярно появляются НЛО, которые могут разгоняться до скорости звука и находиться в воздухе неподвижно, независимо от погоды.

Наука и техника,РАН,
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