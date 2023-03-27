Институт прикладной математики РАН запустил программу по изучению НЛО

Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН запустил научную программу для изучения неопознанных летающих объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ИПМ.

В сообщении института содержится призыв к очевидцам необычных объектов или явлений на небе присылать фото или видео на адрес электронной почты, принимающей материалы в рамках научной программы.

В ИПМ также попросили указывать место, время и обстоятельства наблюдения объектов.

«Будем разбираться вместе», — сказано в сообщении.

В начале марта в небе над Выборгом был замечен неопознанный летающий объект, который двигался в направлении Санкт-Петербурга. По данным источника Telegram-канала Shot, поздним вечером 1 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали некую «воздушную цель», движущуюся со скоростью 200 км/ч на высоте 7000 метров.