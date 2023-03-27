Ученые заметили у африканских крыс-саперов "запечатанные" половые органы

У самок гамбийских хомяковых крыс вход во влагалище может быть закрытым во взрослом возрасте. Об этом сообщает Корнельский университет.

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Гамбийские хомяковые крысы обитают в Африке и представляю из себя крупных (до полуметра) грызунов из отряда мышеобразных. От обычных крыс они отличаются наличием защечных мешков, как у хомяков, что позволяет им делать крупные запасы провизии. Кроме того, в течение последних десятилетий выяснилось, что эти животные прекрасно обнаруживают мины и больных туберкулезом, при том что воспитание одной крысы в несколько раз дешевле воспитания собаки. В связи с этим их начали применять для этих целей, но проблема разведения этих животных в неволе решена не полностью.

Алекс Офир и его коллеги обнаружили, что у этих животные регуляция репродуктивного цикла устроена необычным образом. Многие животные, в том числе собаки, размножаются в строго определенное время года и не годятся для спаривания в другой срок, и этот процесс регулируется с помощью гормонов. Однако у некоторых гамбийских хомяковых крыс вход во влагалище может быть непроходимым. Непроходимость характеризуется уменьшенными размерами матки и наличием закрытого входа во влагалище, и эти изменения, судя по всему, обратимы.

У ученых нет объяснения этому феномену. Одна из гипотез состоит в том, что «доминирующие» самки крыс могут посылать сигналы другим самкам через феромоны или запахи в моче, которые заставляют проходы закрываться. Согласно другой теории, это связано с конкуренцией за ограниченные запасы пищи, поскольку сокращение числа детей, рожденных от других, может означать больше ресурсов для собственных детей.