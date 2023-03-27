Послание папы римского запустят в космос
Послание веры и надежды, впервые переданное папой римским Франциском в разгар карантина 2020 года, будет отправлено в космос, объявил Ватикан в понедельник.
Речь понтифика, молящегося в одиночестве на пустой площади Святого Петра, была превращена в «нанокнигу» шириной менее двух миллиметров, которая будет запущена на орбиту 10 июня.
Она облетит Землю на специально построенном спутнике на высоте около 525 километров. Спутник будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Проект Spei Satelles (лат. «спутники надежды»), стоимость и финансирование которого не разглашаются, координируется Итальянским космическим агентством совместно с различными итальянскими институтами.
Президент агентства Джорджо Саккочча заявил, что Ватикан обратился с просьбой о «решении, которое позволило бы словам надежды Святого Отца пересечь границы Земли и достичь из космоса как можно большего числа женщин и мужчин на нашей неспокойной планете».
27 марта 2020 года папа римский призвал последователей, которые чувствовали себя испуганными и потерянными перед лицом того, что тогда было новым ужасающим вирусом, иметь веру.
Этот проект — не первая встреча понтифика с космосом. В 2017 году он провел видеосвязь с астронавтами на борту Международной космической станции (МКС), где спросил их о месте человека во Вселенной.