Послание папы римского запустят в космос

Послание веры и надежды, впервые переданное папой римским Франциском в разгар карантина 2020 года, будет отправлено в космос, объявил Ватикан в понедельник.

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Речь понтифика, молящегося в одиночестве на пустой площади Святого Петра, была превращена в «нанокнигу» шириной менее двух миллиметров, которая будет запущена на орбиту 10 июня.

Она облетит Землю на специально построенном спутнике на высоте около 525 километров. Спутник будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Проект Spei Satelles (лат. «спутники надежды»), стоимость и финансирование которого не разглашаются, координируется Итальянским космическим агентством совместно с различными итальянскими институтами.

Президент агентства Джорджо Саккочча заявил, что Ватикан обратился с просьбой о «решении, которое позволило бы словам надежды Святого Отца пересечь границы Земли и достичь из космоса как можно большего числа женщин и мужчин на нашей неспокойной планете».

27 марта 2020 года папа римский призвал последователей, которые чувствовали себя испуганными и потерянными перед лицом того, что тогда было новым ужасающим вирусом, иметь веру.