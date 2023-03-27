В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Послание папы римского запустят в космос

Послание веры и надежды, впервые переданное папой римским Франциском в разгар карантина 2020 года, будет отправлено в космос, объявил Ватикан в понедельник.

Послание папы римского запустят в космос
© AstroNews

Речь понтифика, молящегося в одиночестве на пустой площади Святого Петра, была превращена в «нанокнигу» шириной менее двух миллиметров, которая будет запущена на орбиту 10 июня.

Она облетит Землю на специально построенном спутнике на высоте около 525 километров. Спутник будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Проект Spei Satelles (лат. «спутники надежды»), стоимость и финансирование которого не разглашаются, координируется Итальянским космическим агентством совместно с различными итальянскими институтами.

Президент агентства Джорджо Саккочча заявил, что Ватикан обратился с просьбой о «решении, которое позволило бы словам надежды Святого Отца пересечь границы Земли и достичь из космоса как можно большего числа женщин и мужчин на нашей неспокойной планете».

27 марта 2020 года папа римский призвал последователей, которые чувствовали себя испуганными и потерянными перед лицом того, что тогда было новым ужасающим вирусом, иметь веру.

Этот проект — не первая встреча понтифика с космосом. В 2017 году он провел видеосвязь с астронавтами на борту Международной космической станции (МКС), где спросил их о месте человека во Вселенной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий