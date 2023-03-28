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Нашумевший ChatGPT запустили даже на компьютере IBM 1984 года

Разработчик программного обеспечения-любитель и энтузиаст написал клиента ChatGPT для MS-DOS. Он запустил его на компьютере IBM 5155 1984 года выпуска, оснащённом процессором Intel 8088 с тактовой частотой 4,77 МГц и с 640 КБ ОЗУ.

Нашумевший ChatGPT запустили на компьютере IBM 1984 года
© Ferra.ru

Разработчик начал свои поиски с подбора компилятора. На эту роль подошёл Open Watcom C/C++. Чтобы протестировать DOS-приложение во время разработки, энтузиаст решил запустить его на виртуальной машине на современном ПК.

Затем ему предстояло много работы для того, что наладить передачу данных по сети и правильную их обработку. В результате клиента удалось запустить на реальном ретро-ПК. В видео ниже можно увидеть, как это выглядело:

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