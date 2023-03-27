Китайское приложение уличили в получении контроля над миллионами устройств

Специалисты выяснили, что популярное китайское приложение для Android использовало уязвимость нулевого дня, которая позволила ему тайно получить контроль над миллионами устройств для кражи личных данных и установки вредоносных приложений.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Анализ показал, что по крайней мере две версии приложения Pinduoduo использовали уязвимости под номерами CVE-2023-20963. Они позволил приложению выполнять операции с повышенными привилегиями. Приложение использовало эти привилегии для загрузки кода с сайта и его запуска на устройстве.