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1 час назад

Компактный Samsung Galaxy S23 оказался одним из лучших смартфонов по ремонтопригодности

Ferra.ruиещё 1

Специалист сервисного центра в выпуске на YouTube-канале PBKreviews разобрал новый Samsung Galaxy S23 и узнал, легко ли в нём будет заменить детали, если он сломается.

Компактный Samsung Galaxy S23 проверили на ремонтопригодность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущий YouTube-канала PBKreviews оценил по ремонтопригодности компактный флагман Samsung Galaxy S23. И телефон оказался довольно хорош.

Для замены у S23 экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винтики в нижней части смартфона, снять узел динамика. После этого вы получите доступ к гибкому кабелю для экрана. Отсоедините этот кабель, нагрейте дисплей и замените его на новый.

PBKreviews

Аккумулятор вытащить и заменить вы сможете легко: для этого есть специальный «язычок».

Вывод

В целом Samsung Galaxy S23 получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 балла из 2 было за расположение запчастей и время ремонта, а также за простоту нахождения компонентов (кроме экрана и батареи).

Другие смартфоны Samsung эксперт оценил в 6 баллов (Galaxy M23 5G), 6,5 баллов (Galaxy A03), 8 баллов (Galaxy A73 5G).

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