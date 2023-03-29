Компактный Samsung Galaxy S23 проверили на ремонтопригодность

Специалист сервисного центра в выпуске на YouTube-канале PBKreviews разобрал новый Samsung Galaxy S23 и узнал, легко ли в нём будет заменить детали, если он сломается.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала PBKreviews оценил по ремонтопригодности компактный флагман Samsung Galaxy S23. И телефон оказался довольно хорош.

Для замены у S23 экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винтики в нижней части смартфона, снять узел динамика. После этого вы получите доступ к гибкому кабелю для экрана. Отсоедините этот кабель, нагрейте дисплей и замените его на новый.

PBKreviews

Аккумулятор вытащить и заменить вы сможете легко: для этого есть специальный «язычок».

Вывод

В целом Samsung Galaxy S23 получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 балла из 2 было за расположение запчастей и время ремонта, а также за простоту нахождения компонентов (кроме экрана и батареи).