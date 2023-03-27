Учёные предсказали сокращение населения Земли

В ноябре численность населения мира официально достигла 8 млрд человек. Учёные считают, что рост продолжится. В новом же докладе экспертов Римского клуба и Earth4All говорится, что численность мирового населения достигнет пика раньше 2050 года, а затем начнёт падать.

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По различным сценариям учёных, мировое население сократится до 6-7 млрд человек к 2100 году. Основных вариантов развития событий два. Первый называется «Слишком мало, слишком поздно». В этом случае население продолжит расти до 2050 года, достигнет пика в 8,6 млрд человек, а потом начнёт падать до 7 млрд к 2100 году.