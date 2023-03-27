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59 минут назад

В iPhone появится функция для спасения от головных болей

Ferra.ru

Стало известно, что iOS 16.4 сможет автоматически приглушать мерцающие ролики на экране iPhone, чтобы предотвратить головные боли и другие проблемы со здоровьем у пользователей.

В iPhone появится функция для спасения от головных болей
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Если новая функция будет включена, ваш iPhone или iPad будет анализировать просматриваемое видео, чтобы при необходимости уменьшить яркость в сценах с мерцанием. Это может быть полезно для эпилептиков.

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Помимо этого, в iOS 16.4 добавили обнаружение дубликатов в общих библиотеках изображений, изоляцию голоса для мобильных вызовов, 21 новый эмодзи, оптимизацию для веб-приложений и многое другое.

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