Поврежденный российский «Союз» вернется на Землю без космонавтов

Поврежденный российский космический корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю с Международной космической станции 28 марта, на его борту не будет космонавтов, сообщает РИА Новости.

Посадка его спускаемого аппарата ожидается в казахстанской степи. На корабле возвратят 218 килограммов грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Около 100 килограммов «мусора» будут утилизированы вместе с бытовым отсеком, который сгорит в атмосфере.