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1 час назад

Поврежденный российский «Союз» вернется на Землю без космонавтов

Национальная Служба Новостейиещё 2

Поврежденный российский космический корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю с Международной космической станции 28 марта, на его борту не будет космонавтов, сообщает РИА Новости.

Поврежденный российский «Союз» вернется на Землю без космонавтов
Фото: РоскосмосРоскосмос

Посадка его спускаемого аппарата ожидается в казахстанской степи. На корабле возвратят 218 килограммов грузов, среди которых результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования. Около 100 килограммов «мусора» будут утилизированы вместе с бытовым отсеком, который сгорит в атмосфере.

Ранее сообщалось, что экспедиция космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио неисправного «Союза МС-22» продлится до 27 сентября текущего года.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,
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