Apple установит в свой фирменный автомобиль детали, как у iPhone

Источники сообщили, что Apple начала активно использовать датчики LiDAR для автопилота своего будущего автомобиля. Эти датчики компания, как сообщается, закупает у китайского поставщика Wenmao, который уже поставляет LiDAR для iPhone и iPad Pro.
В сообщениях также говорится, что Foxconn, один из поставщиков Apple, сотрудничает с немецким промышленным гигантом Siemens для создания передовых систем помощи водителю.
Ожидается, что электромобиль Apple, о котором давно ходят слухи, будет стоить менее 100 000 долларов. Возможности автопилота у него будут ограниченными ввиду несовершенства технологии. Предполагается, что компания представит свой электрокар в 2026 году.