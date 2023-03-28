Apple установит в свой фирменный автомобиль детали, как у iPhone

Источники сообщили, что Apple начала активно использовать датчики LiDAR для автопилота своего будущего автомобиля. Эти датчики компания, как сообщается, закупает у китайского поставщика Wenmao, который уже поставляет LiDAR для iPhone и iPad Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В сообщениях также говорится, что Foxconn, один из поставщиков Apple, сотрудничает с немецким промышленным гигантом Siemens для создания передовых систем помощи водителю.