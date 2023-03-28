Apple улучшила некоторые функции для россиян в новой версии iOS

Apple выпустила публичную версию iOS 16.4, в которой появилось несколько новых опций и была устранена часть неполадок из предыдущих итераций ОС. Об этом сообщает издание MacRumors.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В новой iOS появилось более 20 новых смайликов, в число которых вошли розовое и голубое сердце, изображения осла, лося, черной птицы и не только. Также iOS теперь выводит в трей уведомления от запущенных в Safari сайтов по аналогии с macOS. В приложение для звонков компания добавила шумоподавление, которое во время телефонных разговоров отсекает фоновые звуки и усиливает громкость голоса.

Как минимум одна новая функция появилась и для российских пользователей iPhone – Apple добавила в свайп-клавиатуру поддержку русского языка. Вместе с ним в iOS 16.4 появилась поддержка и украинского.

Для установки обновления нужно перейти в «Настройки», далее открыть меню «Основные» и выбрать там пункт «Обновление ПО». Перед установкой iOS 16.4 стоит убедиться в том, что на устройстве есть как минимум 2 ГБ свободной памяти. Скачивание прошивки может занять значительное количество времени, поскольку на сервера Apple в текущий момент оказывается большая нагрузка.